Набиуллина не исключила возможности снижения ключевой ставки в 2023 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вероятность снижения ключевой ставки в 2023 году сохраняется, однако эта возможность уменьшилась. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"В нашем обновленном прогнозе на этот и следующий годы диапазоны для средней ключевой ставки повышены на половину процентного пункта, до 7,0–9,0% годовых на 2023 год и 6,5–7,5% годовых на 2024 год", – цитирует ТАСС слова Набиуллиной.

Глава регулятора не исключает, что в этом году ставка может снизиться, хотя вероятность и масштаб стали меньше.

Набиуллина также отметила в докладе о денежно-кредитной политике Банка России, что, возможно, ставку повысят для того, чтобы в 2024 году инфляция соответствовала цели в 4%.

Ранее Набиуллина рассказала, что вероятность роста ключевой ставки в 2023 году выше, чем ее снижения.

Глава регулятора отметила, что в последнее время произошли важные изменения. Несмотря на это, экономическая ситуация в стране складывается лучше, чем предполагалось в октябре.

Разумность изменения ставки будет определяться с учетом развития ситуации, добавила Набиуллина.



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