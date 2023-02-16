Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено в марте

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Российский Центробанк не увидел возможности для системной либерализации существующих валютных ограничений. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений", – цитирует ее ТАСС.

Набиуллина добавила, что в марте такие ограничения для физических лиц будут продлены.

По ее словам, Центробанк поднимал вопрос роста недекларируемого лимита ввоза наличной валюты на территорию России. Однако пока что по данной теме согласованности нет. Глава регулятора заявила, что решение будет зависеть от позиции российского правительства.

Между тем Набиуллина на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" выступила с инициативой выработать систему принудительной блокировки переводов клиентов банков в пользу известных мошенников.

Она указала на разрозненность попыток борьбы с киберугрозами. Аферисты, считает глава ЦБ, демонстрируют свою креативность и скорость. Однако банки действуют медленно и разрозненно, подчеркнула Набиуллина. По ее мнению, главным фактором выступают беспрецедентная координация и скорость реагирования.

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