Около полумиллиона человек вышли на протесты по всему Израилю

Фото: EPA/ТАСС/ABIR SULTAN

Массовые демонстрации в Израиле против против судебной реформы и правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху собрали порядка полумиллиона участников. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Согласно данным организаторов мероприятий, в самом крупном митинге в Тель-Авиве приняли участие порядка 240 тысяч человек. Еще столько же участников вышли на улицы в сотне городов по всему Израилю, и 20 тысяч демонстрантов собрались возле резиденции президента страны в Иерусалиме.

"Это крупнейший вечер протестов в истории Государства Израиль", – заявил изданию один из организаторов протестов.

Жители Израиля протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. В прошлую субботу, 4 марта, акции протестов против судебной реформы собрали около 400 тысяч протестующих.

Поводом для серьезных протестов в стране стал проект судебной реформы, согласно которому полномочия Верховного суда будут ограничены, а правительство получит возможность контролировать отбор судей.

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