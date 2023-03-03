Фермеры в Бельгии вышли на протест из-за плана по закрытию хозяйств

Фото: twitter.com/RadioGenova

Бельгийские фермеры перекрыли центральную часть Брюсселя во время протестов против плана, подразумевающего закрытие десятков фермерских хозяйств, передает РИА Новости.

Поводом для акции, в которой, по предварительным подсчетам, принимают участие 2,7 тысячи человек, стал "План "Азот", разработанный правительством Фландрии.

Инициатива предполагает закрытие более 40 фермерских хозяйств к 2025 году. Причина – борьба за защиту окружающей среды, в том числе с учетом требований Евросоюза.

Под ударом в первую очередь окажутся свинофермы и птицеводческие хозяйства, которые, как считается, в наибольшей степени вредят почве. Профсоюзы работников сельского хозяйства уже отмечают, что предлагаемый властями план кажется чрезмерно радикальным.

В начале февраля сообщалось о похожей акции польских фермеров. Тогда сельхозпроизводители заблокировали дороги у погранпереходов на польско-украинской границе. Поводом стали массовые поставки в Польшу украинского зерна.



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