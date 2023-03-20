Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству от фракции Ле Пен

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Национальное собрание Франции приняло решение об отклонении вотума недоверия правительству, который выдвинули депутаты крайне правой партии Марин Ле Пен из-за пенсионной реформы. Об этом заявила председатель собрания Яэль Брон-Пиве.

Так, во Франции состоялось голосование по вотуму. За него проголосовали 278 парламентариев, а девять придержались позиции против. Однако его отклонили, поскольку он не получил абсолютного большинства.

Также депутаты проголосовали за второй вотум, который выдвинула фракция партии Ле Пен. За него высказались только 94 парламентария.

"Абсолютное большинство, составляющее 287 голосов, достигнуто не было, вотум недоверия отклонен", – цитирует РИА Новости слова Брон-Пиве.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты по всей стране. За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112.

Проект реформы предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, увеличение размера минимальной пенсии до 1,2 тысячи евро.

Позднее премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что закон о повышении пенсионного возраста будет принят без голосования в парламенте.

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