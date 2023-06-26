Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

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Мошенники начали использовать новый метод обмана россиян в Сети, предлагая им "работу" в известной компании по продаже косметики и парфюмерии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгения Егорова.

Принявшим предложение о "трудоустройстве" направляют задания, за выполнение каждого из которых обязуются начислять оплату. Однако после начисления суммы вывести ее нельзя.

"Для "трудоустройства" пользователя просят ответить на несколько вопросов: сообщить свой пол, место жительства, возраст и род занятий, а затем пройти пару тестовых заданий, обещая выплату в 500 рублей. В качестве тестового задания новичку отправляют ссылку на сайт, на котором нужно поставить лайк под продуктом и отправить скриншот "работодателю", – пояснил Егоров.

Принявшие предложение ежедневно выполняют задания на мошенническом сайте и пополняют баланс своего аккаунта, чтобы продолжать работу.

Рассылка предложений осуществляется через мессенджеры Telegram и WhtasApp. Пользователям из России предлагают ставить отметки "нравится" товарам на сайте косметики. За это им предлагают оплату в размере от 800 до 8,5 тысячи рублей в день.

Киберэксперт добавил, что фейковое трудоустройство в интернете является распространенной практикой среди мошенников. Чаще всего россиянам предлагают писать отзывы на маркетплейсах, работать диспетчером в такси или администратором в отеле.

Егоров рекомендовал подтверждать информацию о вакансиях на официальных сайтах работодателей.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать россиян, предлагая им "работу" по оценке отелей в сервисе Booking. После прохождения регистрации на платформе пользователя просят внести на указанный счет определенную сумму, что якобы необходимо для начала работы. После каждого "рабочего дня" внесенная сумма увеличивается в несколько раз, однако вывести средства невозможно, а связаться с менеджером уже не получится.

