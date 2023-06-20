В Госдуме предложили ввести отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований

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Отдельную уголовную статью за фиктивный сбор пожертвований предложили ввести в российское законодательство. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже направил соответствующее обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову. По мнению Власова, за подобное преступление должна быть установлена более жесткая ответственность.

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники, пользуясь чувствами граждан, вымогают деньги якобы на помощь больным детям или по другим благотворительным нуждам, отметил депутат. По его словам, сейчас наиболее актуальны стали фальшивые сборы в поддержку участников спецоперации РФ на Украине.

Мошенники не просто получают денежные средства обманным путем, но и подрывают доверие граждан к реальным сборам пожертвований для нуждающихся, объяснил Власов.

"В этой связи прошу оценить целесообразность выделения в УК РФ отдельной статьи за "мошенничества, совершенные посредством организации сбора пожертвований" с двукратным ужесточением наказания относительно статьи 159 "Мошенничество", – написал он в письме.

Сейчас по этой статье за мошенничество могут назначить штраф до 120 тысяч рублей, отправить на исправительные, принудительные либо обязательные работы или в колонию на срок до двух лет. Если мошенники действовали группой и причинили значительный ущерб, штраф могут увеличить до 300 тысяч рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет.

В свою очередь, глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратил внимание, что интернет стал благоприятной средой для мошенников.

"Любой активный пользователь так или иначе периодически сталкивается с сомнительными благотворительными акциями по сбору пожертвований в интернете, в основном в социальных сетях", – отметил он.

Эксперт объяснил, что злоумышленники специально выкладывают фотографии больных детей, зная, что многие пользователи останутся неравнодушными. Кроме того, не все люди осведомлены о том, как реально осуществляется работа по сбору средств. Граждане отправляют деньги на номер карты, при этом не представляя, кто является получателем, и как называется фонд.

Орлов поддержал идею ужесточения наказания за такое мошенничество, которое, по его словам, является "аморальной игрой на чувствах жертвователя".

Юрист Вадим Ткаченко объяснил, что жертвам мошенников, как правило, сложно доказать, что их обманули.

"Действительно, участились случаи, когда различные мошенники используют эмпатические механизмы или даже гипноз, принуждая людей жертвовать деньги или совершать преступления, вплоть до диверсий", – заметил он.

Найти реального виновника бывает очень трудно, поскольку мошенники в интернете используют программы для того, чтобы скрыть свое местоположение, пояснил юрист. Также это могут быть злоумышленники из недружественных стран, добавил Ткаченко. Однако эксперт призвал аккуратно подходить к вопросу ужесточения наказания, чтобы под статью не подпадали люди, продающие свои курсы в Сети.

С начала текущего года в России возникло рекордное количество новых видов мошенничества, большинство из которых связано с темой СВО.

Так, в последнее время россиян стали чаще беспокоить мошеннические схемы, в которых злоумышленники выдают себя за сотрудников силовых ведомств. Речь как о ситуациях, когда преступники представляются клиентам банков полицейскими или сотрудниками ФСБ, так и тех, где обманщики запугивают россиян риском обвинений в госизмене и цифровыми повестками.

Среди новых видов мошенничества также можно выделить зараженные вредоносными файлами электронные письма с просьбой явиться в военкомат якобы для уточнения данных, а также предложения "помощи" в удалении аккаунта с портала госуслуг.



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