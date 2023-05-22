"Гранд Сервис Экспресс" запустит поезд из Москвы в Керчь с 26 мая

Фото: телеграм-канал "Гранд Сервис Экспресс"

Оператор пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) запустит поезд "Таврия" из Москвы в Керчь с 26 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Там уточнили, что продажи билетов уже открыты. Согласно информации, до 19 июня поезда будут следовать по датам, с 19 июня они будут курсировать каждый день.

Из Москвы поезд отправится в 09:42, на следующий день в 14:45 он прибудет в Керчь. Общее время в пути составит 29 часов 3 минуты. Поезд будет идти через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Из Крыма он отправится в 17:20, а прибудет на следующий день в 23:40. Общее время в пути составит 30 часов 20 минут.

Поезд сделали из новый купейных вагонов, в каждом из которых присутствует два нижних места и два верхних. Столики могут трансформироваться. Пассажиры могут складывать у них боковые панели. Также в каждом вагоне установили новую систему подачи воды.

Туалеты оборудовали гигиеническим душем. Кроме того, в вагоны поместили баки на 1 600 литров воды.

Ранее сообщалось, что количество доступных направлений для летнего отдыха сокращается, при этом по-прежнему доступен внутренний туризм. Отмечалось, что с большой долей вероятности Турция удержит статус лидирующего направления в сегменте выездного туризма. Также традиционно популярными среди россиян остаются Египет и Таиланд.