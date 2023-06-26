Решение о восстановлении иконы "Троица" Рублева примут после оценки ее состояния

Фото: ТАСС/министерство культуры РФ

Решение о восстановлении иконы "Троица" Андрея Рублева примут после оценки ее состояния экспертами, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Реставрационный центр имени Игоря Грабаря готов к приему иконы "Святая Троица". <...> Для иконы подготовили специальное помещение с климат-контролем, газовой системой пожаротушения, техническими средствами охраны, включая видеонаблюдение", – приводит "Интерфакс" заявление Любимовой.

По ее словам, решение о будущем иконы примут на расширенном совете реставраторов, на котором специалисты дадут оценки ее текущему состоянию.

К консервации культурного объекта будут привлечены эксперты Центра имени Игоря Грабаря и других профессиональных институций, заверила Любимова.

Отмечается, что икона находится в храме Христа Спасителя до 18 июля.

Ранее время допуска к иконе "Троица" в храме Христа Спасителя с 23 июня сократили на 2 часа. Теперь граждане смогут посмотреть на святыню с 10:00 до 17:00.

Такое решение объяснили продлением срока ее пребывания в церкви, а также отсутствием очередей.

Икону "Троица" возвратили РПЦ в середине мая. После выставки в храме Христа Спасителя ее должны переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Икона "Троица" Рублева останется в храме Христа Спасителя до 18 июля