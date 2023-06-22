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16:58

Общество

Время допуска россиян к "Троице" в храме Христа Спасителя сократят с 23 июня

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Время допуска к иконе Андрея Рублева "Троица" в храме Христа Спасителя с 23 июня сократится на 2 часа, граждане смогут посмотреть на святыню с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает Московская епархия Русской православной церкви (РПЦ).

"В целях обеспечения температурно-влажностного режима возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут", – заявила епархия в телеграм-канале.

Как отметил источник в епархии в разговоре с РИА Новости, сокращение времени доступа к иконе связано с продлением срока ее пребывания в церкви, а также с отсутствием очередей.

Ранее сообщалось, что икона пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля – дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Министерство культуры готовит документы для передачи иконы РПЦ.

В середине мая икону "Троица" возвратили РПЦ. После выставки в храме Христа Спасителя ее должны переместить в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ученые РАН впоследствии просили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, так как это может привести к ее разрушению.

Икону "Троица" отправят на реставрацию в середине июня

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