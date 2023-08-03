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Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

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К осени в столице приведут в порядок еще несколько скверов и парков. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в этом году благоустройство коснулось зеленых территорий в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковского и Коптево.

Например, в сквере на Базовской улице обновят прогулочные маршруты, оборудуют детские и спортивные площадки. В сквере у храма Знамения Иконы Божией Матери высадят деревья и кустарники. А в Старопетровском сквере работы уже завершены, там появились игровые площадки и пешеходные дорожки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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