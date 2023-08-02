Москвичей предупредили о дожде с грозой до вечера 2 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождь начался в Москве. В МЧС РФ выпустили предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, оно опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении напомнили, что грозы ухудшают видимость на дороге, это может привести к ДТП. Также там порекомендовали не управлять автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Отмечается, что стоит избегать таких внезапных маневров, как обгоны, опережения и перестроения. Парковать транспорт необходимо вдали от деревьев. Под ними нельзя укрываться и людям, стоит обходить рекламные щиты.

В министерстве подчеркнули, что нельзя оставлять детей без присмотра. Важно быть внимательными и осторожными.

По информации синоптиков Росгидромета, кратковременный дождь с грозой продлится до 21:00 2 августа. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в Дептрансе также призвали столичных автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее москвичей предупредили о надвигающемся дожде с грозами. Наиболее высокая вероятность грозовых дождей прогнозировалась в восточной половине Москвы и области.

До этого в среду и четверг, 2 и 3 августа, в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз и сильного ветра. Период предупреждения – до 21:00 2 августа и с 09:00 до 21:00 3 августа.

Дождевые тучи наступают на Москву