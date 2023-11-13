Московский зоопарк запускает работу клуба юных аквариумистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Московском зоопарке с 16 ноября начнет работу клуб юных аквариумистов. Об этом заявили в пресс-службе зоопарка.

Как сказано в сообщении, в программе клуба запланировано девять лекций с творческим практикумом. Так, дети смогут узнать информацию о техническом оснащении замкнутых экосистем, важности химических показателей аквариумной воды и требованиях для рыбок.

"Они познакомятся ближе с отдельными видами гидробионтов, узнают больше о коммуникации в смешанных аквариумах и познакомятся с основами аквариумного дизайна, а также создадут эскиз аквариума своей мечты", – добавили в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что программа направлена на детей от 11 до 16 лет. Отмечается, что занятия будут проходить с октября по май в инфоцентре детского зоопарка. Участие в них для посетителей Московского зоопарка будет бесплатным, однако перед посещением клуба необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ранее сообщалось, что на экскурсиях в экоцентре "Царская пасека" и природных территориях Москвы жителям столицы расскажут о зимовке пчелы. Лекции пройдут 12, 19 и 26 ноября. Записаться на них можно на сайте Мосприроды.

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