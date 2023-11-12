Москвичей пригласили на лекции о зимовке пчел

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На экскурсиях в экоцентре "Царская пасека" и природных территориях Москвы жителям столицы расскажут о зимовке пчелы. Лекции пройдут 12, 19 и 26 ноября. Записаться на них можно на сайте Мосприроды.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что пчеловоды еще до наступления холодов подготовили семья насекомых к зимовке. Так, по их словам, пчелы даже зимой еще бодрствуют, но их жизненные процессы замедляются для экономии энергии и кормовых запасов. Во время холодов семьи насекомых собираются вместе, чтобы обогреть друг друга.

Однако специалисты утверждают, что беспокоить пчел нельзя, поэтому посетители экоцентра не увидят насекомых, однако узнают, как осуществляется зимовка в улье.

Всего на природных территориях ГПБУ "Мосприрода" и в экоцентре "Царская пасека" есть пять пасек, где проживают более 130 семейств: в "Царской пасеке" – 25, в природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино", "Царицыно" и "Битцевский лес" – 40, 34 и 28 соответственно и в ландшафтном заказнике "Теплый Стан" – шесть.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года эколого-просветительские кружки в Москве посетили более пяти тысяч детей. В 2023–2024 учебном году в столице будут работать более 25 кружков, прямо сейчас горожане могут записать детей в 15 объединений.

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