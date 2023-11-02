Фото: портал мэра и правительства Москвы

Историческое панно восстановили в выставочном зале Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы заявили, что панно за время эксплуатации было повреждено. Его фактурная штукатурка имела пустоты, загрязнения и множество мелких трещин. Также большое количество темно-синих фрагментов мозаики были покрыты золотой краской.

Отмечается, что часть панно была утрачена при создании дополнительного дверного проема, еще несколько элементов – при прокладке инженерных сетей. В местах примыкания к оконным и дверным проемам историческая поверхность была покрыта слоями ремонтной шпаклевки и масляной краски. Сохранившиеся детали мозаики имели потертости и сколы, рассказали в департаменте.

В связи с этим было решено восстановить композицию. Панно отмыли, пустоты пропитали клеевым раствором и прижали к основанию для укрепления слоя штукатурки. Для восстановления утраченной части объекта демонтировали двери и заложили проем, а потом отштукатурили этот участок до уровня авторского слоя. При помощи специальных инструментов и кварцевого песка специалисты придали покрытию нужную фактуру. Затем линии рисунка продлили и уложили в них кусочки смальты. Места возле окон и дверей пропитали специальными растворами и сняли слой масляной краски и шпаклевки.

Кроме того, в ходе реставрации рабочие заметили, что утраченные плитки во время прошлых ремонтных работ заменили штукатуркой более темного цвета. Эти элементы удалили, а освобожденные места заполнили заколерованным в основной цвет составом.

Отмечается, что самая трудоемкая работа была по созданию мозаичных плиток, близких к оригинальным по цвету и фактуре. Подготовленные по размеру плитки смальты оклеили по специальному лаку зеркальной поталью, а затем покрасили лаком золотистого цвета. После высыхания каждую плитку вклеили на место и при необходимости еще раз дополнительно затонировали. Также окрасили и подлинные фрагменты плитки, утратившие декоративное покрытие.

На данный момент панно выглядит так, как его задумывали авторы, отметили в пресс-службе. Новые и отреставрированные кусочки смальты вернули композиции яркость.

В августе этого года завершилась реконструкция Московского дворца пионеров. Там восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений, исторический облик фасадов, привели в порядок цоколи из натурального камня, отремонтировали внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровлю и козырьки. Помимо этого, заменили внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление.

Дворец пионеров на Воробьевых горах отреставрировали в столице