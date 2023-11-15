Услугами центра занятости на выставке "Россия" воспользовались 2 тысячи человек

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Услуги в сфере занятости на стенде кадрового центра "Работа России" получили свыше двух тысяч посетителей выставки-форума "Россия", сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роструда Михаила Иванкова.

По его словам, самые востребованные из них касаются профориентации и подачи заявления на обучение по нацпроекту "Демография". Многие обратились за помощью к кадровым и карьерным консультантам, чтобы составить резюме. Также желающим рассказывают о возможностях для работодателей и оказывают услуги по подбору кадров и вакансий.

Иванков добавил, что на стенде "Работа России" можно ознакомиться с тем, как работает модернизированная служба занятости. Он отметил, что сейчас такие центры занятости открываются по всей стране.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

"Мой район. Навигатор": стартовала международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ