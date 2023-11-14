Сергей Собянин рассказал о создании парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

У жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово появился просторный парк в шаговой доступности. Итогами благоустройства поделился Сергей Собянин в своем блоге. Как отметил мэр столицы, работы проводили с учетом мнения москвичей.

Речь о поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, которые находятся недалеко от метро "Красногвардейская" и "Зябликово". Там сделали удобные настилы, мостики, лестницы и видовые площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.