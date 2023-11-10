Новости часа: Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реализуют 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом заявил Сергей Собянин.

Разблокировка карты "Тройка" для поездок по железной дороге станет платной. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Завод по производству ветеринарных препаратов заработал в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.