10 ноября, 16:30Экономика
Новости часа: Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реализуют 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом заявил Сергей Собянин.
Разблокировка карты "Тройка" для поездок по железной дороге станет платной. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.
Завод по производству ветеринарных препаратов заработал в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.