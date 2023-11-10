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Новости

10 ноября, 16:30

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Собянин сообщил об открытии нового здания для ОВД района Якиманка

Новости часа: более 200 машин "Москвич 3" приобрели для столичной полиции в 2023 году

Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

Новости часа: Москва помогает создавать производства и новые рабочие места

Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реализуют 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом заявил Сергей Собянин.

Разблокировка карты "Тройка" для поездок по железной дороге станет платной. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Завод по производству ветеринарных препаратов заработал в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

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