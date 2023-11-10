Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

Фото: пресс-служба ДПиИР

Первая Московская неделя красоты пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 9 по 12 декабря, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Свою продукцию смогут представить более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных государств. Вход на мероприятие бесплатный, однако понадобится предварительная регистрация на сайте проекта.

По словам Сергуниной, посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, купить понравившиеся товары и протестировать услуги. Деловая программа будет включать 50 тематических сессий с участием более 100 экспертов.

Площадь экспозиции составит 6 тысяч квадратных метров, она будет поделена на четыре зоны: "Красота", "Услуги", "Здоровье" и "Шоу-лекторий". В первой разместят стенды с косметикой, парфюмерией и товарами для ухода за волосами.

Во второй зоне будет организована работа стилистов и визажистов, мастеров маникюра, барберов, специалистов по массажу и спа. Жители и гости столицы смогут получить консультации профессионалов индустрии, а также оценить качество оказываемых ими услуг.

В зоне "Здоровье" организуют стенды с продуктами для здорового питания, витамины, маски и тренажеры. В "Шоу-лектории" российские и зарубежные эксперты проведут мастер-классы. Детей ждут подарки и представления, в том числе новогодние елки.

Ранее Сергей Собянин рассказал о выставке-форуме "Россия", которая открылась 4 ноября на ВДНХ. Для посетителей представлено интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется Москва.

Мэр столицы отметил, что посетителей ожидает цифровое историческое шоу. Гости выставки увидят новые тенденции, которые Москва задает, в частности, в экологии и здравоохранении.



На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"