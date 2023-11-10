В Москве заработал завод по производству ветеринарных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве заработал на полной мощности завод по производству лекарств для животных, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в конце прошлого года компания "Ветбиохим" завершила его строительство на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Теперь предприятие ежегодно может выпускать около 5,5 миллиона флаконов живых вакцин, 10 миллионов жидких иммунобиологических препаратов и более 1,5 миллиона химико-фармацевтических средств. Вся продукция замещает на рынке импортные аналоги.

Производство ветпрепаратов ведется на площади свыше 6,5 тысячи квадратных метров. В реализацию проекта инвестировали два миллиарда рублей. Завод дал городу более 100 рабочих мест и увеличил производительность вдвое.

Благодаря запуску завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных за полгода увеличился на 30% в сравнении с первым полугодием прошлого года. Сейчас ассортимент компании составляет свыше 100 биологических препаратов.

Новый завод спроектировали и построили в соответствии с международными стандартами фармацевтических производств. Вся линейка товаров компании является собственной разработкой.

Только в 2022 году компания подготовила к регистрации четыре новых препарата, а также наладила выпуск инактивированной вакцины "Комбовак-Эндомаст" против инфекционных маститов и эндометритов коров. На рынке ветпрепаратов для домашних животных большой спрос имеют вакцины "Ветбиохима", в составе которых содержится антиген для профилактики бешенства.

Продажи отдельных препаратов в этом сегменте в этом году выросли в натуральном выражении в 5–6 раз. Высокая эффективность вакцин компании ОЭЗ "Технополис "Москва" определяется прежде всего антигенным составом, формирующим иммунитет против инфекций животных, циркулирующих на территории России.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" открыл научно-технический центр по разработке лекарственных препаратов. По его словам, специалисты будут выпускать импортозамещающие биопрепараты для лечения онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний.

Как отметил мэр, фармацевтический кластер особой экономической зоны, в который входят 10 предприятий, играет большую роль в развитии отрасли.



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