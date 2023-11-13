13 ноября, 16:46Мэр Москвы
Собянин осмотрел ход строительства школы на 825 учеников в "Сколкове"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел процесс строительства новой школы на территории инновационного центра "Сколково". Возведение объекта осуществляется на основании концессионного соглашения.
"Здесь, в центре "Сколково", строится международная гимназия, которая, я думаю, по своему качеству будет одной из лучших в Москве, будет привлекать талантливых детей. Это очень хорошая история – синергия инновационного центра "Сколково", инновационной школы талантливых детей", – сказал мэр в ходе посещения объекта.
Собянин выразил надежду, что обучение в новом образовательном комплексе позволит ребятам стать такими же креативными, как специалисты, работающие в центре.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, объем частных инвестиций в реализацию проекта оценивается в пять миллиардов рублей. Здание площадью 18 тысяч квадратных метров будет трехэтажным. Работу в новой школе будут осуществлять порядка 150 специалистов образовательной сферы.
Часть уличного пространства вокруг учреждения отведут под спортивно-рекреационную зону площадью 40 тысяч "квадратов". Основным приоритетом школы станет обучение детей работе с искусственным интеллектом и современными технологиями.
К настоящему времени строительная готовность объекта составляет 65%. Завершить возведение школы на территории центра "Сколково" планируют в апреле 2024 года.
Ранее стало известно, что в ТиНАО с начала 2023 года построили 10 школ и 14 детских садов. Четыре образовательных учреждения построили в рамках программы создания мест приложения труда. Всего же с момента присоединения округа к столице там возвели более 120 образовательных объектов.
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