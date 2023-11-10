Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка городом промышленных инвестпроектов помогает создавать производства и новые рабочие места. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На светофорах по 30 московским адресам разместили светодиодные ленты. Это данные Дептранса.

На следующей неделе в Москве подморозит и выпадет снег. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.