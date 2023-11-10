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10 ноября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Собянин сообщил об открытии нового здания для ОВД района Якиманка

Новости часа: более 200 машин "Москвич 3" приобрели для столичной полиции в 2023 году

Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

Новости часа: Москва помогает создавать производства и новые рабочие места

Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка городом промышленных инвестпроектов помогает создавать производства и новые рабочие места. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На светофорах по 30 московским адресам разместили светодиодные ленты. Это данные Дептранса.

На следующей неделе в Москве подморозит и выпадет снег. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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