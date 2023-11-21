В Минкультуры исключили создание новых именных стипендий для творческих направлений

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Создание новых именных стипендий для творческих специальностей пока не планируется, заявили в Минкультуры РФ.

"При этом министерство культуры Российской Федерации уделяет данному вопросу особое внимание", – цитирует ведомство РИА Новости.



До этого Минкультуры учредило для студентов направления "музыкальное искусство" стипендию имени Елены Гнесиной. Вместе с тем кабмин создал персональную стипендию имени Ирины Антоновой, которую получают студенты, обучающиеся на направлениях "музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и "история искусств".

Ранее стало известно, что президентские выплаты для аспирантов могут составить 75 тысяч рублей. Как отметил замглавы Минобрнауки Денис Секиринский, он рассчитывает на выход указа до конца ноября.

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