Россия стала четвертой в рейтинге стран с минимальным уровнем безработицы

РФ улучшила свои позиции в рейтинге стран с минимальным уровнем безработицы. Россия находится на четвертой строчке среди европейских государств. Ситуация в России оказалась лучше, чем во Франции, Германии и Швеции.

По данным исследований, число безработных в РФ в 2023 году сократилось до 2,9%. Известно, что в конце 2020 года Россия была на 18-й строчке этого рейтинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.