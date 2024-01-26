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26 января, 19:45

Общество

Россия стала четвертой в рейтинге стран с минимальным уровнем безработицы

Россия стала четвертой в рейтинге стран с минимальным уровнем безработицы

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РФ улучшила свои позиции в рейтинге стран с минимальным уровнем безработицы. Россия находится на четвертой строчке среди европейских государств. Ситуация в России оказалась лучше, чем во Франции, Германии и Швеции.

По данным исследований, число безработных в РФ в 2023 году сократилось до 2,9%. Известно, что в конце 2020 года Россия была на 18-й строчке этого рейтинга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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