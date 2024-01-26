26 января, 13:53Общество
Появились кадры воссоединения потерявшегося той-терьера Арчи с хозяином
"На видео долгожданная встреча Сергея со своим любимцем. Конечно, все эмоции участников встречи это видео не передает, но было очень трогательно", – описала Волк опубликованные кадры.
Мужчина потерял собаку 16 января. Это произошло в момент, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, покинул электричку на станции Красный Строитель. Спустя некоторое время животное обнаружили в электропоезде на станции в Серпухове. После этого Арчи покинул вагон и остался на улице.
Потерявшуюся собаку подобрали супруги. Они испугались, что животное может замерзнуть на улице, и забрали его к себе домой. В итоге Арчи некоторое время находился в деревне Сандарово городского округа Чехов.
Найти той-терьера удалось благодаря помощи сотрудников транспортной полиции по Центральному федеральному округу. Они установили все подробности произошедшего и помогли хозяину воссоединиться с питомцем.
До этого стало известно, что дело о гибели кота Твикса, которого проводница РЖД высадила из поезда в мороз, начали расследовать по статье о жестоком обращении с животными. По информации СМИ, фигурантов в деле еще нет. Факт возбуждения уголовного дела подтвердил хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин.
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