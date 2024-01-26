Появились кадры воссоединения потерявшегося той-терьера Арчи с хозяином

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале опубликовала кадры воссоединения ранее потерявшегося той-терьера Арчи со своим хозяином. Собаку искали почти неделю.

"На видео долгожданная встреча Сергея со своим любимцем. Конечно, все эмоции участников встречи это видео не передает, но было очень трогательно", – описала Волк опубликованные кадры.

Мужчина потерял собаку 16 января. Это произошло в момент, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, покинул электричку на станции Красный Строитель. Спустя некоторое время животное обнаружили в электропоезде на станции в Серпухове. После этого Арчи покинул вагон и остался на улице.

Потерявшуюся собаку подобрали супруги. Они испугались, что животное может замерзнуть на улице, и забрали его к себе домой. В итоге Арчи некоторое время находился в деревне Сандарово городского округа Чехов.

Найти той-терьера удалось благодаря помощи сотрудников транспортной полиции по Центральному федеральному округу. Они установили все подробности произошедшего и помогли хозяину воссоединиться с питомцем.

До этого стало известно, что дело о гибели кота Твикса, которого проводница РЖД высадила из поезда в мороз, начали расследовать по статье о жестоком обращении с животными. По информации СМИ, фигурантов в деле еще нет. Факт возбуждения уголовного дела подтвердил хозяин Твикса Эдгар Гайфуллин.

