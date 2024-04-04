Путин заявил о рекордно низкой безработице в РФ

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Безработица в России находится на рекордно низких значениях, заявил Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Он объяснил, что в феврале безработица снизилась до 2,8%, при этом ее динамика остается хорошей. Президент РФ подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.

"В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%", – напомнил он.

Также он заявил, что новая пилотная модель оплаты труда бюджетников будет запущена в ряде регионов. В частности, власти всей страны должны перейти на нее уже в 2027 году, добавил лидер страны. По его словам, важно добиться роста доходов квалифицированных и нужных стране специалистов.

Ранее в ЦБ РФ уже рассказывали, что безработица в стране достигла исторического минимума. Позднее регулятор уточнил, что в феврале 2024 года она снизилась до максимальных значений в 2,8 против 2,9% января.