Россиянам назвали главные тренды на рынке труда в сфере IT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году усилился появившийся годом ранее тренд на импортозамещение и локализацию проектов, компании сокращают зависимость от поставок оборудования и ПО из-за рубежа. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представленный одной из рекрутинговых компаний обзор ситуации в IT-отрасли.

"В структурах компаний появляются собственные тестовые и R&D-лаборатории. Растут инвестиции в российский IT-бизнес, который активно развивается после ухода крупных иностранных компаний. Поддержка IT-сферы со стороны государства также заметно усилилась, стала более системной", – говорится в сообщении.

По данным аналитиков, на уровне топ-менеджмента создаются антикризисные планы и долгосрочные стратегии по выстраиванию независимого от внешних обстоятельств IT-ландшафта.

Кроме того, эксперты выявили тренд на внедрение облачных технологий. Около половины предприятий уже используют подобные решения, еще почти треть начнут работать с ними в ближайшее время. Согласно отчету, рынок сохранил выраженный кандидатский характер, работодатели борются за квалифицированных сотрудников.

Специалисты, которые готовы поменять место работы, ставят в приоритет интересные проекты, задачи и уровень заработной платы. При этом социальный пакет их интересует значительно меньше, указали аналитики.

Вместе с тем кандидаты начали чаще обращать внимание на статус потенциального работодателя, продолжили эксперты. Специалисты хотят работать в аккредитованных IT-компаниях с возможностью удаленного или гибридного формата работы.

В свою очередь, предприятия отвечают на данный запрос, увеличивая количество заявок на IT-аккредитацию и усиливая контроль за соответствием требованиям.

"Компании, которые раньше отдавали IT-функционал частично или целиком на аутсорс, теперь стремятся удерживать профильную экспертизу внутри себя, они создают и развивают собственные IT-подразделения", – следует из отчета.

Аналитики также зафиксировали тренд на повышение внимания менеджмента к проблеме информационной безопасности. Для этого компании привлекают специалистов этой сферы, внедряют дополнительные средства защиты информации.

По данным экспертов, бизнес пытается брать на работу кандидатов, которые работали в международных компаниях, ушедших из России. Аналитики назвали это стремление объяснимым. Подобные кандидаты обладают высокой квалификацией, они могут внедрить новые подходы к решению задач, указали в отчете.

Ранее профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Павел Журавлев заявил, что решать проблему с дефицитом кадров следует с помощью комплексного подхода. Он предложил повысить производительность труда и заменить сотрудников на новейшую технику.