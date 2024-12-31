Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Американский миллиардер Илон Маск сменил имя в соцсети Х на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus).

Также предприниматель поменял фотографию на своей странице на изображение лягушонка Пепе в костюме древнеримского легионера, который держит в руках игровой джойстик. При этом Маск никак не прокомментировал изменения своего профиля.

Ранее Маск высмеял частые просьбы президента Украины Владимира Зеленского помочь стране финансово, опубликовав на своей странице популярный мем, на котором лицо персонажа было заменено на лицо президента Украины.

Изображение Маск сопроводил подписью "Когда прошло пять минут, а ты еще ни разу не попросил миллиард помощи". На картинке подставной Зеленский выглядит напряженным, а на его лбу выступают вены.