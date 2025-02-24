Глава фракции СДПГ в бундестаге Мютцених уходит с поста после неудачных выборов

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених подал в отставку после того, как партия потерпела сокрушительное поражение на выборах в бундестаг. Об этом сообщает телеканал N-TV.

"Историческое поражение СДПГ на выборах привело к первым последствиям для конкретных людей. В письме, адресованном фракции, Рольф Мютцених объявил о своем уходе с поста председателя", – передает телеканал.

Уточняется, что пост главы фракции, предположительно, перейдет к Ларсу Клингбайлю.

Кроме того, лидер вышедшей из текущей коалиции немецкой партии СвДП и экс-глава минфина ФРГ Кристиан Линднер также подтвердил свой уход из политики после неудачных для его партии выборов.

Досрочные парламентские выборы в бундестаг прошли 23 февраля. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии.

Согласно предварительным прогнозам, СДПГ набрала на прошедших 23 февраля выборах лишь 16% голосов, что на треть меньше, чем в 2021 году. Это худший результат в истории партии.

Верх на выборах одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Кандидат от ХДС/ХСС Фридрих Мерц, лидирующий по предварительным результатам голосования, уже заявил, что планирует сформировать новое правительство к 20 апреля.

