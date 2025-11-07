Форма поиска по сайту

07 ноября, 13:04

Общество
Нарколог Шуров: при употреблении бетельного ореха могут возникать галлюцинации

Нарколог назвал последствия употребления бетельного ореха

Фото: телеграм-канал Baza

Ареколин, который содержится в бетельном орехе, провоцирует галлюцинации, замедление частоты сердечных сокращений, снижение давления и судороги. Об этом Москве 24 рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров.

Психиатр прокомментировал призыв Госдумы запретить свободную продажу бетельного ореха с психоактивным действием на маркетплейсах. Отмечалось, что в последнее время многие родители жалуются на то, что их дети заказывают "пьяные орехи", вызывающие опасные для здоровья эффекты.

Шуров подчеркнул, что ареколин, который в них содержится, воздействует на ряд рецепторов, в том числе на никотиновые и мускариновые. Вещество имеет стимулирующее и психоактивное действие. Побочных эффектов у него очень много.

"Существует этот наркотик тысячи лет, островитяне употребляют его очень часто, он входит в ряд их ритуалов. От этого у них гниют зубы, внешне это выглядит как такая красная пасть", – рассказал нарколог.

По его словам, необходимо не только ограничить продажу бетельного ореха, но и наказать людей, которые рекламируют его детям в социальных сетях. Врач считает, что употребление таких орехов может привести к настоящей зависимости, от которой придется лечиться.

Ранее маркетплейс Wildberries заявил, что проведет проверку на предмет наличия на площадке психотропного бетельного ореха. Правительства Тайваня и Китая уже ограничили его рекламу и продажу, так как там выросла заболеваемость раком ротовой полости.

