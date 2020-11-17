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В мире

08:54

Канье Уэст появился на публике в штанах с надписью на русском языке

культура за рубежом

Фото: ТАСС/Evan Agostini/Invision/AP

Известный американский рэпер Канье Уэст был замечен в Лос-Анджелесе в черных спортивных штанах с надписью на русском языке, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На одежде исполнителя было написано "Чемпионат мира". Речь идет о брюках из коллаборации Gosha Rubchinskiy x adidas, приуроченной к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее Канье Уэст опубликовал фотографию Владимира Путина с тренировки по дзюдо.

На снимке, который разместил рэп-музыкант, запечатлена встреча президента Российской Федерации с национальной сборной по дзюдо в 2016 году. Глава государства тогда провел тренировку с дзюдоистом Мусой Могушковым.

Летом Канье Уэст активно говорил о намерении участвовать в выборах президента США в качестве кандидата. В августе исполнитель признал, что его инициатива обречена на провал.

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