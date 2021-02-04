Канье Уэст забрал у Ким Кардашьян 500 пар обуви перед разводом

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Американский рэпер Канье Уэст забрал из совместного с Ким Кардашьян дома 500 пар собственной обуви. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным СМИ, музыкант перевез свою коллекцию брендовых кроссовок. Остальные вещи Уэста пока остаются в доме.

Отмечается, что Кардашьян предварительно покинула дом и уехала вместе с сестрами.

О возможном разводе звездной пары стало известно в январе 2021 года. По данным СМИ, Ким Кардашьян уже перестала носить обручальное кольцо и наняла эксперта по звездным расставаниям, адвоката Лауру Уэссер.

