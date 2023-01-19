В Белом доме назвали оскорбительными слова Лаврова о попытках США решить "русский вопрос"

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Администрация США сочла оскорбительными высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что шаги Вашингтона сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение "русского вопроса", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его мнению, заявление о том, что Запад угрожает праву России на существование, является "смехотворным". При этом Кирби заявил, что Соединенные Штаты и их союзники продолжат снабжать Украину оружием, передает ТАСС.

Накануне на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году Лавров заявил, что США организовали из ЕС и НАТО коалицию против Москвы, чтобы подобно нацистской Германии, которая стремилась решить "еврейский вопрос", вести через Украину войну с Россией для окончательного решения "русского вопроса".

Министр также напомнил, что после завершения холодной войны США около 300 раз вторгались на чужие территории, если "кого-то из американцев кто-то обидел" или с целью ликвидировать угрозы миру и безопасности. В пример он привел ситуацию, когда Вашингтон заявил, что экс-президент Ирака Саддам Хусейн якобы имел оружие массового уничтожения, однако позже выяснилось, что данные утверждения оказались вымыслом.



На Украине не должно быть угрожающей России военной инфраструктуры – Лавров

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