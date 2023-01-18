США около 300 раз вторгались на чужие территории после окончания холодной войны – Лавров

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После завершения холодной войны США около 300 раз вторгались на чужие территории, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Он напомнил, что нередко Штаты вторгались в другие государства, если "кого-то из американцев кто-то обидел". Лавров подчеркнул, что это постоянно происходит в Центральной Америке, в частности в Карибском бассейне.

Либо американцы вторгаются с целью ликвидировать угрозы миру и безопасности, добавил министр. В пример он привел ситуацию, когда Саддам Хусейн якобы имел оружие массового уничтожения, что, как заметил Лавров, потом оказалось вымыслом.

Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты, подобно Адольфу Гитлеру в годы Второй мировой войны, создают антироссийскую коалицию из европейских стран, чтобы добиться окончательного решения "русского вопроса".

Лавров отметил, что Вашингтон при посредничестве Украины и при участии стран Евросоюза ведет войну против РФ. По его словам, США ставят перед собой задачу окончательного решения "русского вопроса", подобно нацистской Германии, которая стремилась решить "еврейский вопрос".

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