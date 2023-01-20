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13:25

Политика

Песков призвал не преувеличивать значение возможных поставок танков НАТО Киеву

Фото: kremlin.ru

Преувеличивать значение возможных поставок танков НАТО Украине не стоит по причине того, что подобное не изменит ситуацию, а только ухудшит ее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить – добавят проблем для Украины, для украинского народа", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил, что с проблемами Киев может столкнуться на этапе обслуживания и ремонта танков. Поэтому подобное обстоятельство не помешает РФ достичь поставленных целей в спецоперации.

Ранее аналогичное мнение высказал подполковник армии США Дэниел Дэвис. Он усомнился в успехе Украины после поставок вооружения НАТО, объяснив, что использование разного рода военных инструментов требует подготовки и опыта.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика

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