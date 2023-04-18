Шведский производитель водки Absolut прекратит экспорт продукции в Россию

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Шведский производитель водки Absolut прекращает экспорт своей продукции в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Стефани Дюрру.

По его словам, такое решение принято на фоне критики, которая появилась после сообщений о возобновлении поставок.

"Признавая обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", – заявил Дюрру.

11 апреля производитель и дистрибьютор алкогольных напитков Pernod Ricard, который владеет компанией Absolut, возобновил поставки своей продукции в Россию.

Представитель Absolut Паула Эрикссон заявила, что ранее, когда компания вынуждена была приостановить поставки на фоне спецоперации, она действовала в интересах своих сотрудников как на Украине, так и в РФ.

