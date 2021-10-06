Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину

15:27
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного в рамках уголовного дела о госизмене, обратилась к Владимиру Путину. В письме, опубликованном Forbes, женщина просит о честном разбирательстве по данному делу.
"Я, мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем заключается измена Родине Сачковым Ильей", – говорится в письме.
Людмила Сачкова убеждена, что ее сын "не мог предать Родину", поскольку является искренним патриотом и глубоко верующим человеком. В связи с этим женщина опасается, что обвинения, предъявляемые Илье Сачкову, могут быть несправедливыми.
"Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его", – пишет мать основателя Group-IB.
Об аресте Ильи Сачкова по делу о подозрении в госизмене стало известно 29 сентября. Лефортовский суд Москвы избрал основателю Group-IB меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Решение было обжаловано. Апелляцию Мосгорсуд рассмотрит 21 октября. Известно, что материалы дела засекречены, что является обычной практикой расследований, связанных с госизменой.
Group-IB – международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак. Компания является официальным партнером Интерпола и Европола. К числу ее клиентов также относятся крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
Основателя Group-IB Сачкова арестовали на два месяца
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