В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Сачкова

В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Ильи Сачкова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил, доложила ли ФСБ Путину о его аресте.

При этом он отметил, что служба ежедневно отчитывается президенту по профильным вопросам.

Ранее сообщалось, что основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о подозрении в госизмене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

