Путин не исключил появления новых мер поддержки граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин не исключил появления дополнительных мер поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось в режиме видеоконференции.

По словам президента, ситуация в мировой экономике по-прежнему неустойчивая, поэтому динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться под особым вниманием властей.

Путин уточнил, что имеет в виду единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов.

Российский лидер напомнил, что в этом году уже предложил несколько новых мер, в том числе пособие нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособие на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель, либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда.

Путин добавил, что в ближайшие годы расходы на социальные цели будут расти. Он призвал сконцентрировать на этом силы и ресурсы.

"Я прошу руководителей правительства, федеральных министерств и ведомств, регионов страны исходить из приоритета достижения национальных целей, которые мы поставили перед собой, сконцентрировать необходимо на этой задаче все необходимые силы и ресурсы," – заключил президент.

Ранее россиянам сообщили размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Заявление по теме сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Планируется, что индексация страховых пенсий в России в следующем году составит 5,9%.