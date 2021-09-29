Место главы компании Group-IВ займет ее сооснователь Дмитрий Волков. Ранее он занимал должность технического директора.

Основателя компании Илью Сачкова арестовали по делу о госизмене. Накануне в главном офисе Group-IВ прошли обыски.

Сам Илья Сачков ближайшие 2 месяца проведет в СИЗО. Его обвиняют в передаче секретных данных иностранным спецслужбам. Статья предполагает до 20 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.