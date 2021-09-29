В МГТУ имени Баумана заявили, что арест Сачкова не связан с его работой в вузе

13:31
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Арест основателя Group-IB Ильи Сачкова не связан с его работой в МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщили РИА Новости в вузе.
"Он (Сачков. – Прим. ред.) не вел научных работ в МГТУ имени Н. Э. Баумана", – рассказали в пресс-службе университета.
29 сентября Сачков был арестован на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Госизмена").
В Group-IB подтвердили проведение обысков в своей столичной штаб-квартире. В пресс-службе компании не уточнили, с чем могут быть связаны оперативные действия.
В Кремле прокомментировали арест основателя Group-IB Сачкова
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