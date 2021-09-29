В Кремле прокомментировали арест главы Group-IB Ильи Сачкова

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Ходатайство об изменении меры пресечения основателю IT-компании Group-IB Илье Сачкову, арестованному по подозрению в госизмене, не входит в функции Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он заявил, что в Кремле не располагают деталями ситуации.

Однако Песков уточнил, что не видит никакой связи ареста Сачкова с делом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, приговоренного к 5,5 года условно за растрату 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный".

Песков напомнил, что Сачкова обвиняют в госизмене, а обвинения в отношении Калви имеют деловой характер и связаны с экономикой.

Ранее сообщалось, что в столичном офисе Group-ID прошли обыски. В компании на тот момент не смогли уточнить причину оперативных мероприятий.

Позже Лефортовский суд Москвы принял решение об аресте основателя компании Ильи Сачкова на два месяца, до 27 ноября. Мужчину подозревают в госизмене.

