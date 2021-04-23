Доцент кафедры МАИ Воробьев приговорен к 20 годам колонии за госизмену

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Московский городской суд вынес приговор доценту кафедры Московского авиационного института Алексею Воробьеву, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, доценту придется выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе суда, Воробьев признан виновным по факту государственной измены и контрабанды сильнодействующих веществ.

Ранее суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене мужчину. Подробности дела не раскрываются из-за секретности изложенных в нем сведений.

По этой статье подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

До этого россиянина приговорили к 13 годам колонии за попытку продать ЦРУ данные о вооружении Северного флота.

В ЦОС отметили, что Брянский областной суд признал Ещенко виновным в совершении госизмены и приговорил россиянина к тюремному сроку с отбыванием наказания в колонии строгого режима.