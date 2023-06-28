РФ попросила Казахстан воздержаться от выдачи задержанного Никиты Кислицына США

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Российская сторона обратилась к властям Казахстана с просьбой воздержаться от ускоренной выдачи задержанного сотрудника компании F.A.C.C.T., россиянина Никиты Кислицына Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула РФ Евгения Боброва.

"Была направлена нота в министерство иностранных дел Казахстана, там содержалось три просьбы. <...> Просили воздержаться от ускоренной выдачи российского гражданина США", – сказал дипломат.

Также в генконсульстве попросили местные власти в целом прояснить ситуацию с задержанием Кислицына и предоставить российским представитель допуск к нему. Бобров добавил, что правоохранительные органы России и Казахстана сейчас находятся во взаимодействии для урегулирования ситуации.

Между тем в пресс-службе Тверского суда Москвы, который ранее выдал санкцию на арест Кислицына, рассказали, что в России мужчина обвиняется не только в хакерской деятельности, но и в вымогательстве (пункты "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ).

Главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицына задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. После этого представители компании обратились в российское генконсульство.

28 июня российские правоохранители объявили мужчину в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). В этот же день столичный суд заочно арестовал Кислицына.

