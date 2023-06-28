РФ направит запрос в Казахстан с целью экстрадиции задержанного Никиты Кислицына

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Российские правоохранители будут добиваться выдачи задержанного в Казахстане по запросу США главы департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB. – Прим. ред.) Никиты Кислицына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам правоохранителей, власти направят в Казахстан запрос об экстрадиции Кислицына с целью привлечения к уголовной ответственности на территории РФ. Его обвиняют по статье "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения".

В РФ Кислицына уже заочно арестовали. Стало известно, что мужчина был задержан в Казахстане еще 22 июня. Представительство F.A.C.C.T. обратилось в Генконсульство РФ.

По данным организации, задержание Кислицына не связано с деятельностью компании. Это якобы произошло из-за случая десятилетней давности, когда мужчина работал журналистом и независимым исследователем. Запрос на арест и дальнейшую экстрадицию был сделан американской стороной, уточнили в компании.

Комментируя ситуацию, в F.A.C.C.T. подчеркнули, что законных оснований для задержания Кислицына на территории Казахстана нет. Сама компания является преемником Group-IB в России. В отношении основного акционера российского юрлица Ильи Сачкова 6 июля начнут рассматривать дело о госизмене.

До этого стало известно, что Кислицына объявили в розыск в России.

Место главы компании Group-IВ займет ее сооснователь Дмитрий Волков