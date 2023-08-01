Казахстан отказался экстрадировать в США задержанного россиянина Кислицина

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Власти Казахстана отказались выдать США россиянина Никиту Кислицина, задержанного в стране в июне, сообщает ТАСС со ссылкой на консула-советника генконсульства РФ в Алма-Ате Артема Оганова.

Судебным решением он подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России.

"Выдачи в США не будет", – подчеркнул Оганов.

28 июня российские правоохранители объявили мужчину в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации. Столичный суд заочно арестовал Кислицина.

Позже стало известно, что главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Впоследствии представители компании обратились в российское генконсульство.

Россия попросила Казахстан не торопиться с удовлетворением запроса Вашингтона. Генконсульство РФ также обратилось к властям республики с просьбой предоставить российским представителям доступ к Кислицину.

Прокуратура Казахстана заявила, что российский запрос на экстрадицию задержанного в стране россиянина Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичной просьбой США.

