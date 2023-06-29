В прокуратуре Казахстана заявили, что отдадут предпочтение РФ перед США в деле Кислицина

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Прокуратура Казахстана заявила, что российский запрос на экстрадицию задержанного в стране сотрудника компании F.A.C.C.T., россиянина Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичной просьбой США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замгенпрокурора республики Улана Байжанова.

"Вопрос приоритета отсутствует, прежде всего это гражданство. В этом случае приоритет за российской стороной. Но мы должны будем убедиться, что все те деяния, которые ему инкриминируют, в том числе и Россией, они достаточно серьезные", – сказал Байжанов.

Главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Впоследствии представители компании обратились в российское генконсульство.

Россия попросила Казахстан не торопиться с удовлетворением запроса Вашингтона. Генконсульство РФ также обратилось к властям республики с просьбой предоставить российским представителям доступ к Кислицину.

28 июня российские правоохранители объявили мужчину в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации (часть 3 статьи 272 УК РФ). Столичный суд заочно арестовал Кислицина.