Консул РФ в Алма-Ате заявил, что Кислицин собирается вернуться в Россию

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Задержанный в Казахстане сотрудник компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин не просит убежища в республике, он намеревается вернуться в РФ, об этом заявил консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов.

"Он однозначно намерен вернуться на Родину и других вариантов не рассматривает, в том числе – просить убежище", – передает слова дипломата ТАСС.

Он добавил, что состояние задержанного оценивается как хорошее.

Кислицин сообщил Оганову, что к нему нормально относятся в СИЗО, к сотрудникам которого у него нет претензий, как и к сотрудникам правоохранительных органов республики в целом.

Ранее посольство РФ в Астане и Генконсульство в Алма-Ате отмечали, что примут ряд мер, направленных на защиту прав Кислицина. Подчеркивается, что казахстанская сторона своевременно проинформировала Россию о задержании мужчины.

В конце июня Кислицин был объявлен в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации. 28 июня столичный суд заочно арестовал его.

Позже глава департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. был задержан на территории Казахстана по запросу Соединенных Штатов.

При этом российская сторона обратилась к Казахстану с просьбой не удовлетворять в неотложном порядке запрос США. Генконсульство РФ также обратилось к властям республики с просьбой предоставить российским представителям доступ к Кислицину.

Прокуратура Казахстана заявила, что российский запрос на экстрадицию задержанного в стране россиянина Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичной просьбой США.

