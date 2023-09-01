На Кипре арестовали россиянина по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ

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Россиянина Артура Петрова, который также имеет немецкое гражданство, арестовали на Кипре по запросу американских властей по подозрению в экспорте микроэлектроники в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минюст США.

В американском ведомстве уточнили, что подозревают Петрова в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок производителям РФ военной продукции. Его арестовали 26 августа.

Ранее сообщалось, что служба госбезопасности Латвии задержала четырех человек по подозрению в связях с Россией. Уголовное дело на задержанных завели по статье "Оказание помощи другому государству в деятельности, направленной против Латвии".

До этого в Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали трех граждан Болгарии, которые проходят подозреваемыми по делу о шпионаже в пользу РФ. Двое мужчин и женщина были заключены под стражу еще в феврале.