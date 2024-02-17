Адвокат сообщил, что защита обвиняемого Киевом россиянина добивается суда в Аргентине

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Защита россиянина Игоря Чуркина, экстрадиции которого требует Киев, будет просить суд Аргентины определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства. Это предоставит мужчине право быть судимым в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Чуркина Кристиана Рубилара.

"Мы попросили судью, которая занимается вопросами гражданства, чтобы она вынесла решение. Она поначалу его отложила. Я подал апелляцию, чтобы она вынесла решение сейчас", – отметил он.

Как подчеркнул адвокат россиянина, максимальное наказание в латиноамериканской стране по обвинению Чуркина составляет один год.

"Если мы посмотрим на то, в чем его обвиняют, в Аргентине преступлением это не считается. Его обвиняют в возможном ложном сообщении", – указал Рубилар.

Вместе с тем россиянин подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

Аргентинская полиция задержала россиянина 30 января по запросу Интерпола Украины. Чуркин прибыл в Аргентину с семьей в качестве туристов. Ожидается суд по вопросу его возможной выдачи Украине.

Власти Украины обвиняют Чуркина в мошеннической попытке сохранить имущество предприятия "Львовские автобусные заводы". Предприятие взяло кредит в госбанке под залог своего имущества, а мужчина же якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.